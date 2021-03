PESARO Posta le foto della grande affluenza di ragazzi al Campus per sottoporsi ai tamponi rapidi per evidenziare quanto l'operazione Scuole sicure sia a rischio di contagio e poi commenta duramente l'iniziativa. Nicola baiocchi, consigliere regionale di Fratelli d'Italia rincara la dose: «Mentre in tutta Italia e nelle Marche i contagi aumentano e le varianti si diffondono, mentre abbiamo due Province marchigiane su 5 in zona rossa, mentre alcuni ospedali hanno difficoltà a ricoverare tutti i pazienti Covid (e pazienti con altre patologie ndr) che arrivano e sono costretti a trasferirli, in questo clima c'è Matteo Ricci. Il sindaco invece di preoccuparsi di trovare un luogo adatto per far vaccinare gli anziani, crea assembramenti per portare avanti uno screening tutto suo. Matteo Ricci chiedeva che il suo modello di fare tamponi ai ragazzi delle scuole venisse esportato in tutta la Regione, in tutta Italia. Forse da queste foto si possono capire i motivi per cui non gli è stato dato ascolto. Ora la sfida non è fare tamponi ai ragazzi, non perché non sia importante, ma perché l'obiettivo principale è vaccinare il prima possibile tutte le persone più fragili ed esposte e poi tutta la popolazione, solo così potremo lasciarci tutto questo alle spalle. Di fronte alla salute, di fronte alla possibilità di favorire il contagio, lo scontro politico dovrebbe cedere il passo, non si può pensare di mettere a rischio una città perché si rincorre la voglia di emergere politicamente. Ma per Matteo Ricci, questo non è possibile».

