PESARO Per Francesco Todaro della Cisl Fp Marche «occorre garantire sicurezza ed anche nuove modalità di lavoro a tutela dei nostri dipendenti pubblici. Anche dentro gli uffici pubblici il problema legato al Coronavirus continua a creare forte preoccupazione ed incertezza. In attesa di indicazioni che provengano dai centri decisionali competenti, che ritengo dovrebbero essere uniformi su tutto il territorio nazionale, a livello locale ogni Responsabile di Ufficio, sia esso delle Funzioni centrali, degli enti locali o degli uffici della sanità, deve porre in essere ogni accorgimento al fine di tutelare al meglio gli operatori quotidianamente a contatto con l'utenza, impartendo precise disposizioni sui comportamenti da seguire e dotando il personale di guanti, mascherine ed ambienti, possibilmente, con divisori permanenti, evitando il più possibile affollamenti contemporanei di persone. Un ulteriore intervento potrebbe essere l'adozione di ogni possibile organizzazione del lavoro che favorisca un uso remoto dei sistemi e permetta di continuare ad operare senza intasare gli uffici e mantenendo alta la produttività lavorativa. Penso al telelavoro o allo smart working, modalità di lavoro caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali ed un'organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi, attraverso accordi fra sindacati dei dipendenti e datori di lavoro».

