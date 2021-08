PESARO Organici di personale per potenziare la didattica ancora da definire: sono le stesse parti sociali del comparto scuola, a chiedere con urgenza all'Ufficio scolastico regionale di sollecitare le procedure per le nomine integrative di docenti e personale Ata. Organici questi, finanziati dal Decreto nazionale Sostegni bis per coprire le esigenze di ogni scuola, soprattutto alla luce del pass vaccinale obbligatorio per docenti e collaboratori. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Marco Filisetti, conferma l'assegnazione anche per la provincia di Pesaro di ulteriore personale in arrivo da coprire con contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre. Da una prima rilevazione fatta su base regionale, si parla di un migliaio di posti in tutto da spalmare nelle cinque province marchigiane. Prima però che i singoli dirigenti scolastici possano avere contezza su quanti docenti o collaboratori arriveranno, si dovrà aspettare il riparto delle risorse ministeriali, comunicato ad ogni ufficio scolastico. Dirigenti in attesa mai come nell'anno scolastico che sta per aprirsi, degli organici integrativi. «Docenti sì, ma soprattutto collaboratori scolastici in più osserva il presidente Anp Riccardo Rossini, dirigente del liceo Marconi - fondamentali in ogni scuola soprattutto da dedicare alla verifica del Green pass obbligatorio, supportando quel personale in servizio e già impegnato in altre mansioni, dalla sanificazione di aule e spazi comuni al controllo dei ragazzi durante l'intervallo». Richieste di chiarimenti dai sindacati della scuola sono arrivati anche per l'organizzazione servizio di mensa in orario extrascolastico soprattutto per le scuole primarie comunali. Sulla base del Protocollo ministeriale, fra le novità introdotte, il Comitato tecnico scientifico consigliava in caso di servizio mensa la presenza di un solo gruppo classe alla volta spalmato per l'orario del servizio, senza mischiare più classi anche della stessa sezione. L'Ufficio scolastico ha chiarito che questa disposizione non va intesa in senso così stringente. In pratica per i plessi comunali della primaria, dove il servizio viene esternalizzato, possono accedere all'area mensa anche gruppi interclasse a rotazione, purché sia garantita fra i bambini di classi diverse la sanificazione e il distanziamento di un metro. Anche perché una limitazione nell'organizzare il servizio mensa non sarebbe sostenibile per scuole comunali e cooperative vincitrici dell'appalto per mancanza di personale e per l'impossibilità della scuola a prolungare il servizio ben oltre l'orario.

