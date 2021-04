PESARO Ogni plesso superiore della città riparte con il proprio piano operativo e organizzativo al 50% della presenza. Ragazzi entusiasti e pronti a ritornare, seppure a turnazione in classe. Si ritorna a scuola negli istituti della provincia, ma come sottolinea il dirigente del liceo Marconi, Riccardo Rossini, non superano il 50 per cento gli insegnanti che finora si sono vaccinati. Una campagna fra docenti e collaboratori Ata che procede a rilento e che ha risentito nelle settimane scorse della mancanza di dosi e dell'eco mediatico per la somministrazione AstraZeneca, a cui in diversi hanno detto no. Ecco regole e riorganizzazione della didattica, scuola per scuola. «Distanziamento in classe e negli altri spazi entra nel merito Roberto Lisotti, dirigente del polo Mamiani tutti gli indirizzi del nostro istituto, ripartono con il 50% delle classi ma presenti a scuola per la loro interezza. Valuteremo poi caso per caso, spazi e organizzazione di laboratori o delle prove Invalsi per l'ammissione alla maturità, fra gli studenti delle quinte classi, prevedendo per le classi più numerose la suddivisione in gruppi di studenti. Regole di comportamento negli spostamenti e nell'intervallo restano invece le stesse». Spazi sempre garantiti anche prima dello stop al polo tecnico-economico Bramante Genga. «Continuerò ad utilizzare ampie porzioni per garantire la classe interamente presente riferisce la preside Anna Gennari e quindi ci saranno classi, soprattutto le più numerose fino a 28 alunni, che a rotazione usufruiranno dell'Aula Magna, aula a gradoni e altri spazi più ampi. Non solo, anche per le classi con più d 20-22 alunni grazie all'organico docente Covid attualmente in forza, sarà possibile dividere una stessa classe in modalità di compresenza sistemandola in due aule adiacenti per l'ora di lezione. Si parte da oggi con un'organizzazione già preparata e con le classi dell'indirizzo professionale che saranno presenti tre volte a settimana e le classi del geometra che torneranno per la fruizione dei laboratori». Tutto pronto anche al tecnico Agrario Cecchi. «Per il nostro istituto la percentuale di ritorno in presenza va dal 50% al 75 delle classi a turnazione per le varie attività didattiche e pratiche spiega la vicepreside Chiara Fiorucci criticità di ripartenza non ce ne sono, salvo il nodo trasporti da monitorare. Va da sé che con un ritorno, seppure per la metà in presenza, preoccupa il contagio che può arrivare dall'esterno e non all'interno della scuola».

let. fr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA