PESARO Oggi è Vax Day, il giorno simbolicamente più atteso per la prima chiamata al vaccino anti Covid anche per i medici e operatori in forza a Marche Nord e alla struttura di Area vasta 1 di Urbino. L'avvio simbolico della campagna vaccinale Pfizer è previsto per le 10 e anche agli ospedali di Pesaro e Urbino nello stesso orario si presenteranno i sanitari che hanno già dato la propria adesione, comunicata al servizio Gores e alla Regione Marche. Le dosi nelle primissime ore di questa mattina, riferiscono i sanitari del Gores, saranno materialmente al centro di stoccaggio dell'ospedale di Fossombrone per essere poi smistate. All'ospedale Marche Nord le dosi assegnate dovranno garantire la copertura di 20 sanitari fra medici, infermieri e un operatore socio sanitario. Alla struttura urbinate le dosi dovranno consentire la prima vaccinazione per 15-20 operatori. A Marche Nord è tutto pronto per accogliere in un'ala dedicata quanti fra i sanitari si dovranno sottoporre alla prima vaccinazione. Hanno scelto di aderire al Vax Day i due primari del pronto soccorso, dei presidi di Pesaro e Fano, primario e medici dei reparti di Rianimazione e Malattie infettive. E a ricevere in via prioritaria le prime fiale saranno gli stessi infermieri attualmente in forza nei reparti Covid ad alta intensità. Ed ancora si sottoporranno alla campagna vaccinale anche gli altri medici dello staff Marche Nord, maggiormente a contatto con pazienti e reparti Covid. Fra loro a lanciare l'appello è il primario Gabriele Frausini di Medicina Interna. «Un'adesione data con il cuore commenta e secondo me tutti fra colleghi e non, dovrebbero aderire appena la campagna su base nazionale e regionale, si metterà formalmente in moto. Forse sarò fra i medici chiamati oggi ma attendo conferma». Il primario del reparto Ginecologia-Ostetricia e Percorso parti Covid, Claudio Cicoli, sarà presente alle 10. «Nessun timore. Sono fiducioso commenta si tratta in fondo di un vaccino ad Rna ricombinante come ormai lo sono diversi vaccini praticati da vent'anni a questa parte. Un gesto sì simbolico ma anche concreto, se pensiamo alla possibilità vera e propria di allontanarci da un incubo con cui conviviamo da tanti mesi, e non solo in corsia e negli ospedali». Le modalità: all'interno delle due strutture ospedaliere di Area Vasta 1 e Marche Nord è stata formata un'equipe dedicata per procedure e adempimenti di somministrazione del vaccino formata da Capi dipartimento e sanitari, che supervisioneranno alla somministrazione.

