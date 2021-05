PESARO Oggi è di nuovo Stradomenica. Appuntamento la mattina con il mercato della terza domenica del mese, nel rispetto delle normative vigenti e utilizzando i dispositivi di protezione individuale. Torna anche il mercato dell'antiquariato. L'appuntamento mensile dedicato all'antiquariato, modernariato, vintage e collezionismo, torna in piazzale Matteotti dalle 8.30 alle 19 (nello spazio esterno di Rocca Costanza). Il mercato dell'antiquariato, da circa vent'anni, riunisce un crescente numero di espositori che presentano oggetti di pregiata qualità: dai libri alle monete, dagli arredamenti agli attrezzi, dagli accessori all'oggettistica. Oltre cento banchi di curiosità e valore per chi apprezza l'antiquariato, il modernariato e il vintage. Ci sono poi le proposte culturali come Buongiorno ceramica manifestazione promossa dall'Associazione Italiana Città della Ceramica di cui Pesaro fa parte. Visitabili le botteghe storiche: Ceramiche Artistiche Molaroni (Via Luca della Robbia 9/11) h 10-13 / 15.30-19.30, Ceramiche Bucci (Strada della Romagna 143, loc. Cattabrighe, h 9-19); Studio d'Arte Tiziano Donzelli (Via Toscanini 5, Pesaro) con visita al laboratorio, alle opere e dimostrazione della fase di decorazione di un manufatto h 10-13 / 15.30-19.30; studio Verzolini (Via Ancona 46, Tavullia 10-13/15.30-19.30), si visitano il laboratorio e lo show-room; Ceramiche Desimoni (Via Sabotino 75 h 9-12) visita e dimostrazione al tornio. Alle 16, accompagnati da Silvia Orlandi/Cooperativa Isairon, il percorso esterno al Castiglione, oggi rinomato ristorante e già abitazione e fucina dell'artista pesarese Ferruccio Mengaroni (1875-1925) e poi i Musei Civici per ammirare due capolavori di Mengaroni: La Medusa e la Battaglia di Massenzio. Costo 5 a persona, prenotazione obbligatoria (335 6144241); appuntamento in piazzale della Libertà.

