PESARO Occhio alle distanze, ai paletti imposti dal protocollo. La stagione è ai nastri di partenza, ma le categorie chiedono dei correttivi sul protocollo sanitario. A spiegarne i motivi è Andrea Giuliani, referente Confartigianato spiagge. «Il protocollo sanitario covid rimarrà immutato, ma abbiamo presentato richieste di modifiche. Nel caso l'emergenza dovesse calare, magari anche a stagione inoltrata, vorremmo chiedere di ridurre da 1,5 metri a 1 metro il distanziamento dei lettini a riva e ridurre da 10,5 metri quadrati mezzo a 10 quello degli ombrelloni. Poi la concessione di fasce di spiaggia libera confinante da 12 a 25 metri là dove c'è la possibilità». Tra gli operatori ci sono grandi aspettative visti gli incassi dello scorso anno. «Ci sono prenotazioni e conferme, siamo tutti convinti che la stagione inizierà presto. Pensiamo anche di poter chiedere di proporre eventi in spiaggia, senza assembramenti ma statici per dare risposta ai turisti. L'anno scorso la perdita media di fatturato è stata del 30% ma in questa stagione si pensa di contenerla perché inizieremo prima». Si guarda anche al futuro perché c'è stata la proroga delle concessioni fino al 2033». Spiaggia vuol dire anche chalet, camper e campeggi. Al Camping Marinella l'umore è alto, nonostante qualche incertezza normativa. «Le linee guida sembrano quelle dell'anno scorso: niente visite, distanziamento e solo nuclei familiari negli chalet. Riceviamo tantissime richieste. Ci stiamo attrezzando per essere pronti, ma serve chiarezza. Ci stanno chiamando da tutta Italia, in particolare da Milano, Torino, Brescia. Per agosto non avremo problemi, ma non basta: per lavorare bene serve una copertura in bassa stagione. E siamo pronti ad aprire per lavorare con Vallefoglia, Urbino e l'entroterra. Anche i camperisti non vedono l'ora di arrivare a riempire le piazzole». Richieste di turisti ma non solo. Anche se i paletti sono tanti. «Mi chiamano le mamme del posto perché vorrebbero venire al campeggio per far socializzare i figli, rimasti in dad per troppo tempo. Ma non possiamo accettarle perché negli chalet sono ammessi solo i nuclei familiari».

