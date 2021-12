PESARO Nuova gestione delle file al drive tamponi, con meno ingorghi. Altri 210 test, ma il percorso studenti non è ancora attivo. Seconda giornata di lavoro, ieri pomeriggio, per la squadra Usca di Pesaro impegnata al nuovo drive through di via Lombardia. Rispetto alla seduta d'esordio, resa difficoltosa anche dalla pioggia battente, ieri la situazione è sicuramente migliorata dal punto di vista logistico. «Abbiamo organizzato più punti di attesa per le auto - spiega il responsabile della Protezione Civile di Pesaro Ugo Schiaratura - un primo gruppo di 20 auto lungo via Paganini, un secondo gruppo nei pressi dell'accesso al drive. Inoltre, quattro file di vetture all'interno dell'area del mercato ortofrutticolo. Questa organizzazione evita di avere le code di auto lungo viale Lombardia nei due sensi, che ha portato anche ad alcune lamentele delle attività commerciali limitrofe. Resta l'abitudine, che non aiuta a smaltire i flussi, di arrivare al drive tamponi un po' tutti insieme, anche chi è in anticipo rispetto all'orario programmato. I primi li ho visti oggi già alle 12,30 (ieri, ndr) , quando il punto ha aperto non prima delle 14». Ieri sono stati effettuati 210 tamponi, in linea con l'andamento della prima giornata. «i numeri sono simili a quelli dell'altra volta - riferisce il medico Usca coordinatore del drive Sara Pascucci - Purtroppo la situazione non è molto cambiata, ci sono sempre molti nuovi casi di positivi, sempre tra i non vaccinati. E purtroppo i nuovi casi sono nelle nelle zone dove la percentuale di vaccinati è inferiore rispetto alla media della provincia». Così come giovedì scorso, nemmeno ieri è stato attivato il percorso studenti. «Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione in merito, vanno riadattate tutte le modalità. Al momento arrivano al drive solo gli studenti che erano già stati avvertiti prima della circolare che interrompeva il percorso scuola».

