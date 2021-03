PESARO Non ha peli sulla lingua il dottor Francesco Montesi, responsabile sindacale dei medici di base nel criticare l'operazione vaccini, definendola una burla nel momento in cui sono stati coinvolti gli stessi medici di famiglia. «Nonostante la nostra disponibilità con 6 dosi alla settimana si può fare ben poco. Noi medici di base ha evidenziato il dottor Montesi riceviamo decine di telefonate al giorno per chiedere risposte che non conosciamo. E' dal giugno del 2020 che aspettavamo un accordo con i medici di medicina generale, cosa che si è fatta solo adesso, mentre era chiaro che per condurre una vaccinazione di massa sarebbe stato necessario mobilitare tutte le forze in campo. Alcune regioni si sono mosse prima che l'accordo fosse sottoscritto a livello nazionale, ma la Regione Marche non è stata della partita, nonostante le nostre sollecitazioni». La refrigerazione a 80 gradi sarebbe un falso problema, perché il vaccino allo stato ambientale resiste per 5 giorni, quindi ci sarebbe tutto il tempo, anche in mancanza di un frigorifero per procedere alla somministrazione. «Purtroppo con 6 vaccinazioni a settimana conclude il medico - possiamo fare ben poco, comunque saremo a disposizione di coloro che avranno fatto richiesta della vaccinazione a domicilio o presso il nostro studio, nel momento in cui il Distretto comunicherà a ciascuno l'appuntamento».

Massimo Foghetti

