PESARO Non è sfuggita agli attenti frequentatori dei social la campagna di sensibilizzazione a favore delle vaccinazioni da parte del personale di Marche Nord che sottoponendosi all'inoculazione, posta foto e invita a fare altrettanto. Ma numerose segnalazioni esprimo dubbi sulla correttezza della procedura adottata dalla direzione che sottopone prioritariamente a vaccinazione il personale amministrativo che - sulla carta - non sarebbe inserito nella prima fase di vaccinazioni. Effettivamente sono varie le foto affidate al web nelle quali dipendenti amministrativi della stessa Azienda ospedale si sottopongono alla vaccinazione e del resto anche il direttore generale Maria Capalbo e il direttore sanitario Edoardo Berselli si sono già sottoposti alla profilassi. Le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e del Comitato Tecnico Scientifico non sono esplicite sul tema e nulla vieta che possano essere intercorsi anche accordi a livello regionale. Ma la domanda che serpeggia è una sola: i vaccini somministrati al personale amministrativo vengono sottratti agli operatori in prima linea? Però c'è anche chi favoleggia che tale pratica sia adottata per alzare il numero di vaccinazioni in una platea di sanitari reticenti, tanto che la campagna vaccinale ha coinvolto anche il personale del bar dell'ospedale. In realtà, da parte della dirigenza di Marche Nord è stato comunicato che il 99% del personale sanitario ha dato parere favorevole alla vaccinazione.

