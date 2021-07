PESARO Non è mancata la solidarietà verso Ricci dai colleghi sindaci. A cominciare dal primo cittadino di Bologna Virginio Merola: «Così proprio non va. Condanno questo raduno irresponsabile e squadrista. La vaccinazione è libertà e altruismo e i sindaci sono in prima linea perché il paese finalmente riparta». Anche il sindaco di Fano Massimo Seri: «Voglio rivolgere la mia vicinanza e la piena solidarietà a lui e alla sua famiglia per l'atto intimidatorio che hanno subito ieri sera - chiosa Seri - Quanto avvenuto è inaccettabile. Un conto è manifestare, un altro è violare la sfera personale composta dagli affetti. Matteo Ricci siamo con te». Da Fano a Tavullia, sostegno è arrivato anche dalla sindaca Francesca Paolucci: «Un gesto intimidatorio e squadrista che non posso che condannare con fermezza perché troppo spesso chi rivendica presunti diritti soffocati si dimentica dei propri doveri. Piena solidarietà a Matteo Ricci e alla sua famiglia». Anche dalle associazioni di categoria è giunta solidarietà. Il direttore Confcommercio provinciale Amerigo Varotti ha definito «una buffonata la manifestazione no vax sotto la casa del sindaco, e di una gravità inaudita. Solidarietà a Matteo e alla sua famiglia». Per la vicedirettrice Confcommercio Agnese Trufelli, «ognuno ha il diritto di manifestare, ma nessuno ha diritto di andare sotto casa delle persone, a spaventare le famiglie. Per fortuna è stata l'azione singola di pochi e piccoli personaggi», in riferimento all'iniziativa no green pass in piazzale della Libertà. Per il Coordinatore del Centro Studi Sociali A. De Gasperi Giorgio Girelli esprimere «al sindaco Matteo Ricci una scontatissima solidarietà non basta dinanzi ai facinorosi che hanno turbato la serenità sua e soprattutto dei suoi familiari».

