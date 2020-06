PESARO Non bastava il Covid-19, ci si mette anche il cattivo tempo. Graziata dalla distruttiva ondata di mal tempo di due settimana fa, la provincia di Pesaro Urbino è stata raggiunta mercoledì pomeriggio da piogge battente e grandine. Sul fronte agricolo le più colpite Fano, Montefelcino e Cartoceto. «Ancora non si è quantificato ma sono arrivate segnalazioni spiega il presidente di Coldiretti Tommaso di Sante di grano allettato, girasoli martoriati e danni a vigne e oliveti». Grandine anche a Urbania con danni alle coltivazioni di farro e bombe d'acqua a Vallefoglia dove si teme per le i frutteti, soprattutto le ciliegie. «Tra tutti gli eventi atmosferici, la grandine osserva la Coldiretti è quello più temuto dagli agricoltori soprattutto in questa stagione perché i chicchi si abbattono sulle produzioni in maturazione mandando in fumo un intero anno di lavoro. Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici. L'eccezionalità è ormai la norma, c'è una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense e sbalzi termici che compromettono le coltivazioni nei campi. Nell'ultimo decennio, questi cambiamenti sono costati oltre 14 miliardi di euro, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni nelle campagne». Dal monitoraggio della Coldiretti, da inizio giugno, emerge che ci sono state 25 intense grandinate in Italia. Più del doppio dello stesso periodo dello scorso anno e si vanno a sommare ad un anno, il 2020, che sarà ricordato anche per le temperature anomale, più calde, del primo quadrimestre. Sembra che abbiamo già perso un frutto su tre, il che implica un aumento dei prezzi al consumo. Sbalzi ed eventi estremi che impongono un cambio delle politiche a sostegno del coltivatore: «Ci sono interventi strutturali improcrastinabili sottolinea di Sante - come creare bacini artificiali di raccolta d'acqua per aiutare l'agricoltura nei mesi di siccità od ancora rendere il sistema delle assicurazioni ancora più tempestivo. Con i Consorzi di tutela di difesa del reddito conclude - è vero che è possibile indennizzare i danni che provengono da fitopatie, calamità naturali e anche da crisi di mercato su un determinato prodotto ma devono essere più puntuali, essere veloci nelle liquidazioni degli importi e più di tutto non devono costringere l'agricoltore ad anticipare ».

Véronique Angeletti

