PESARO Nessun rinvio per il pagamento dell'acconto Imu 2020, Cgil e Cisl di Pesaro e Urbino, esprimono grande perplessità nel constatare che molti Comuni della nostra provincia, primi fra tutti i due più grandi, ovvero Pesaro e Fano, non hanno dato la possibilità ai cittadini di pagare l'acconto Imu anche dopo la scadenza del 16 giugno, senza applicare sanzioni ed interessi. Ma il Comune di Pesaro apre uno sportello telematico per evitare code. I sindacati sono chiari: «Stiamo parlando di una possibilità che avrebbe agevolato sia i cittadini a non affollarsi negli uffici postali e bancari con il rischio di creare assembramenti, sia i Caaf che da sempre assistono le persone alla compilazione degli F24 per il pagamento. Su questo punto altri Comuni della nostra provincia si sono invece fatti carico del problema». Per Cgil e Cisl «vista la situazione di difficoltà dovuta all'emergenza Covid 19, i nostri uffici fiscali non riusciranno a completare l'attività di assistenza ai cittadini entro il 16 giugno: attenersi alle regole di sicurezza significa per noi ricevere i cittadini solo su appuntamento in modalità assolutamente contingentata che mal si adatta ai tempi stretti della scadenza Imu. I cittadini si affollano davanti ai nostri uffici per un modulo di pagamento con la paura di incorrere in sanzioni. Non ci sembra giustificabile in alcun modo. Quindi manderemo i contribuenti ai vostri uffici». Para il colpo il Comune e rilanciauno sportello telematico attraverso il quale il contribuente potrà svolgere in autonomia tutto quanto necessario ai fini del calcolo, della dichiarazione e del versamento dell'Imu. È il servizio che l'assessorato con delega Bilancio insieme ad Aspes mette a disposizione dei cittadini, che non saranno più costretti a recarsi fisicamente presso gli uffici. Per accedere allo Sportello telematico mediante Spid (Sistema pubblico di identità digitale) occorre andare sul sito internet del Comune di Pesaro, cercare la sezione dedicata a Sportello Telematico Ufficio Tributi e seguire tutte le indicazioni. Oltre al calcolo è possibile il pagamento dell'F24 prodotto mediante carta di credito (senza commissioni).

