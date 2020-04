PESARO Nella lotta contro il Coronavirus la Caritas di Pesaro c'è. «Principalmente cerchiamo di assicurare a più persone possibili un posto dove dormire spiega il coordinatore Andrea Mancini -. Con il primo intervento siamo riusciti a risolvere l'emergenza sia tramite le strutture alberghiere e gli appartamenti sia con Casa Fra' Arduino». Dopo la primissima emergenza ce n'è stata un'altra altrettanto importante: «Cercare di ridurre la possibilità di contagi tra gli ospiti abituali della mensa, che è stata chiusa nell'interesse delle stesse persone. Abbiamo optato per tessere prepagate che si possono usare per acquistare cibo tramite i supermercati. E' diminuito il reddito di molte famiglie, chi aveva piccoli lavori saltuari è andato in difficoltà. Le richieste sono in aumento. Abbiamo incrementato il numero pacchi, ne consegniamo 100 a settimana grazie all'aiuto di Croce Rossa e Protezione Civile che si occupano del trasporto. Le dispense sono vuote». E' un gioco di squadra che Andrea Mancini, che lavora in smart working, vuole ribadire: «Collaboriamo con altre associazioni, tra cui la Città della Gioia e c'è una bella adesione, riusciamo a essere una rete della solidarietà molto buona, ci supportiamo». Il Centro di Ascolto assiste telefonicamente chi ha bisogno tramite i numeri 366/3987031 e 370/3728059, dalle 9,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì. «Oltre alle famiglie che già conoscevamo, se ne sono aggiunte altre. Il nostro è una sorta di pronto soccorso sociale, cerchiamo di capire se e come aiutare chi ci chiama. Ci hanno cercato persone che si trovavano a dormire fuori, ci sono storie di genitori con bambini piccoli in quarantena con il latte in polvere terminato, chi non può uscire per problemi salute e non riesce a recuperare le medicine. Abbiamo inoltre il servizio Ti chiamo io, istituito dai volontari Caritas che si sono visti assegnare uno o due ospiti telefonando loro spesso. Non possiamo incontrarli, così ci parliamo». L'ambulatorio medico continua a operare tramite il numero di telefono 339/6461452. «Un dottore risponde alle chiamate e attiva i vari percorsi. Per concludere termina Mancini -, abbiamo mantenuto molti dei servizi principali, quelli essenziali come mangiare, dormire, salute anche se in maniera chiaramente differente. Abbiamo aggiunto la vicinanza telefonica per accompagnare le persone più fragili».

