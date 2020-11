PESARO Nel Piano provinciale di programmazione rete scolastica per l'anno 2021- 2022 che è stato approvato nei giorni scorsi dal consiglio provinciale e che ora verrà inviato alla Regione Marche per l'approvazione definitiva un capitolo a parte è riservato ai percorsi di istruzione e formazione professionale IeFp) che sono stati proposti dagli istituti superiori con indirizzi professionali (per la maggior parte in continuità con l'annualità precedente. Nel Piano provinciale è stato inserito anche il fabbisogno formativo indicato dagli istituti stessi. Per il Santa Marta Branca si tratta delle figure professionali di Operatore ai servizi di promozione e di accoglienza e Operatore per la ristorazione (indirizzo Preparazione degli alimenti e allestimento piatti e indirizzo Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande), per l'Ipsia Benelli sono stati inseriti Operatore elettrico, Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, Operatore meccanico e Operatore del benessere (indirizzo Erogazione dei servizi di trattamento estetico e indirizzo Erogazione di trattamenti di acconciatura), per l'istituto d'agraria Cecchi Operatore delle produzioni alimentari e Operatore agricolo, per l'istituto tecnico Bramante Genga Operatore del legno, per l'istituto Donati di Fossombrone Operatore del benessere e per l'istituto comprensivo Montefeltro di Sassocorvaro Operatore elettrico e Operatore del benessere. La Provincia di Pesaro e Urbino, come già comunicato ai dirigenti scolastici degli istituti superiori, quest'anno ha deciso di non valutare nuovi indirizzi, articolazioni o opzioni e/o dimensionamento scolastico relativamente agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2021-2022 viste le difficoltà organizzative e di pianificazione dell'attività scolastica nella contingenza dell'emergenza sanitaria Covid-19. Sono stati invece inseriti nel Piano i Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFp) proposti dagli istituti superiori con indirizzi professionali.

