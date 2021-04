PESARO Nel bilancio di previsione comunale, con la variazione approvata dal consiglio lunedì sera, ci sono anche risorse per la manutenzione delle scuole: 240mila euro per la materna Grande Quercia, 500.000 per scuola primaria Don Bosco, 270 mila euro per la Pirandello e Don Gaudiano. Sul fronte del consuntivo, per il Pd Pesaro e la capogruppo dem Anna Mattioli «questo è il miglior rendiconto di sempre. Sono sempre più creativi i metodi di arrampicarsi sugli specchi dei consiglieri della minoranza per giustificare la bocciatura del bilancio consuntivo. Sono state intraprese scelte come la gestione del fondone anticovid ottenuto dallo Stato e redistribuito in toto con azioni di sostegno importanti per non lasciare indietro nessuno». Per Giulia Marchionni (Prima c'è Pesaro), «la fotografia fatta è quella di un bilancio eccezionale in un anno tremendo. Se abbiamo il bilancio che confermiamo è merito della fedeltà fiscale dei cittadini. In questi mesi tutti abbiamo cercato di fare del nostro meglio perché la difficoltà che si stava vivendo era oggettiva. Avremmo preferito più collaborazione, ma l'importante è il fine: aiutare i cittadini». Sergio Castellani, Una città in Comune, parla di «un risultato confortante, con dati oggettivi buoni. Frutto della squadra d'eccellenza del Comune, dell'ottimo lavoro dell'assessore Pozzi, della fedeltà fiscale dei pesaresi e delle scelte del sindaco Ricci». Via libera, con una sola astensione, il Disciplinare sul Bilancio partecipativo. «Abbiamo voluto cogliere - dice Michele Redaelli di Forza Italia - questa occasione con pragmatismo e siamo riusciti nel nostro intento, cioè quello di mettere i Consigli di Quartiere al centro della progettualità del bilancio partecipato». Per Lorenzo Lugli (M5S), «è un'occasione straordinaria per privati e le associazioni che trovano un momento loro dedicato per le scelte sull'impiego di beni e servizi messi a disposizione dell'amministrazione». Stefani Mariani (Il Faro) vede «un'iniziativa che dà voce ai cittadini anche, seppure nel piccolo, per la spesa amministrativa. È una novità importante che recupera il decentramento inventato da Pesaro tanti anni fa».

