PESARo Nei prossimi giorni secondo le stime del sondaggio SWG realizzato per Confesercenti a livello nazionale sulle intenzioni di acquisto dei consumatori, saranno oltre 22 milioni il 54% della popolazione adulta gli italiani che si dedicheranno ai regali. Su tutto, pesa l'incertezza della pandemia: la riduzione stimata per la spesa di Natale, rispetto al 2019, è pari a -4,7 miliardi euro (-20,6%) così come si restringe di 1,3 miliardi il budget dei regali (-17,9%) e di 3,4 miliardi (-21,8%) per le altre spese. « Il 64% prevede di spendere meno, con tutte le voci di spesa che vengono riviste al ribasso spiega Giorgio Bartolini, direttore Confesercenti Pesaro Urbino- l'acquisto di prodotti enogastronomici passa dal 70 al 40%; così come calano gli acquisti di abbigliamento (dal 60 al 38%), libri dal 54 al 35%, giocattoli (dal 44 al 27%) e prodotti tecnologici che passano dal 33 al 23%. Da questi numeri si deducono le difficoltà che sta attraversando la rete del piccolo commercio, penalizzata da chiusure e restrizioni che hanno inevitabilmente favorito gli acquisti sulle piattaforme online scelte, tra il 46% di coloro che nel nostro paese hanno già fatto acquisti per Natale, da 6 italiani su 10 (il 59%, mentre lo scorso anno era il 32%). A questi si aggiungono altri dati che rivelano una generale sofferenza: una famiglia su tre il 32% dichiara di aver ridotto i consumi durante l'anno; il 13% segnala di arrivare a fine mese con fatica ed un ulteriore 4% di non arrivarci affatto».

