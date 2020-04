PESARO Negozi di biciclette chiusi da due mesi, «incassi azzerati, se non per qualche mezzo consegnato a domicilio. Ora speriamo nella ripartenza, ma ci chiediamo se le persone avranno voglia di salire nuovamente in sella e se avranno i soldi per acquistare le due ruote». Tra le saracinesche abbassate ci sono anche quelle delle rivendite di velocipedi, che negli ultimi anni sono cresciuti in termini di numeri e di lavoro. Partendo dalle certezze, ci sono due date di partenza. «Lunedì 4 maggio riprenderemo il lavoro di officina - spiega Luca Battaglini, titolare di Pesaro in Bici, in viale 24 Maggio - per quanto riguarda l'apertura del negozio legata alla vendita delle bici ci riattiveremo dal 18 maggio». Come è andata in questo periodo? «Incasso zero, non abbiamo lavorato per niente tra marzo e aprile, ho venduto qualche bici a livello di consegne a domicilio con le ordinazioni on line, ma parliamo di poca roba - continua Battaglini - Ogni tanto, capitavo in negozio per sbrigare questioni amministrative e soprattutto a marzo e fino a metà aprile, notavo che c'era veramente poco movimento. Le persone non uscivano, poi da metà aprile in poi c'è stato un po' più di movimento, abbiamo ricevuto qualche telefonata di clienti». Ora la fase due... «La situazione si sbloccherà sicuramente, ma bisogna capire in che modo - è una delle incognite per i rivenditori di biciclette che indica ancora il titolare di Pesaro in Bici - Capire come le persone si muoveranno, se verranno ad acquistare le biciclette. Chi è rimasto fermo per tutto questo tempo, avrà voglia di andare in bici. E un fattore da considerare è quello legato alle tasche dei cittadini, che non avranno tanti soldi da spendere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA