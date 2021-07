PESARO Mentre si discute e ci si accalora sull'obbligo del green pass a partire dal 6 agosto per poter pranzare o cenare nei locali al chiuso, ma anche per assistere o partecipare a manifestazioni al chiuso o che comunque di forte richiamo il consigliere regionale del Pd Andrea Biancani, che è anche vicepresidente del consiglio regionale invita la Regione a riflettere sulla capienza del trasporto pubblico. «Al momento - spiega Biancani - la capienza dei mezzi di trasporto pubblico, come gli autobus, è all'80%. Una percentuale che riguarda anche i treni, non solo pullman o corriere. Ebbene, da utilizzatore di autobus e anche di treni dico che è troppo. Mi riferisco in particolare agli autobus. Impossibile mantenere le distanze». E per fare capire meglio il concetto ieri ha postato una sua foto, un classico selfie, che lo vedeva passeggero in piedi su un autobus di buon mattino mentre si recava in Regione, la classica ora di punta. «Probabilmente - argomenta - se andiamo a contare le persone in questo caso è stata rispettata. Ma purtroppo mantenere le distanze previste in un luogo chiuso, almeno un metro, penso sia impossibile con la capienza all'80%. Se i casi aumentano può diventare un problema sia per chi utilizza i mezzi pubblici e sia per chi ci lavora. E i casi positivi stanno già aumentando - chiosa- aumentano, proprio per questo è ora di iniziare a pensarci».

