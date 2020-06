PESARO Mentre Pesaro resta in stand-by e attende Fano ha ormai visto praticamente realizzate le varie opere compensative per la realizzazione della terza corsia autostradale. E' stato inaugurato a Fano giusto pochi giorni fa un nuovo ponte sul fiume Metauro che consentirà un più agevole collegamento tra la E78 (superstrada Fano-Grosseto) e la parte sud della città, frequentata in estate dai vacanzieri provenienti dall'entroterra. L'infrastruttura, costituita da 11 campate di 33 metri ognuna per una lunghezza complessiva di circa 350 metri, è stata realizzata da Autostrade per l'Italia nel piano di opere accessorie connesse all'allargamento a tre corsie dell'A14, nei tratti Cattolica-Fano e Fano Senigallia. Con l'inaugurazione di questa ulteriore bretella si è pertanto data una tempestiva risposta di collegamento con la parte sud della città e di smistamento del traffico proveniente dall'entroterra e dal Centro Italia. Un collegamento fondamentale per Fano per il quale è stato chiesto ad Autostrade per l'Italia di anticipare l'apertura. Questa nuova opera, oltre a offrire una valida alternativa di transito per dirigersi a sud, migliorerà la viabilità stessa della città. Il nuovo ponte, infatti, sarà di ausilio a quello esistente della Statale 16 Adriatica che si trova a circa un chilometro di distanza.

