PESARO Mentre impazza il dibattito sui genitori che lavorano e i figli (piccoli) che restano a casa arriva una proposta-richiesta dai 5 Stelle in consiglio regionale. «Didattica in presenza anche per i figli dei lavoratori in prima linea rispetto all'emergenza sanitaria». La richiesta è della capogruppo Marta Ruggeri, 5 Stelle, e della consigliera regionale Simona Lupini, che hanno depositato una mozione per sollecitare l'intervento del presidente Francesco Acquaroli. «Gli chiediamo specifica Ruggeri di promuovere tutte le opportune iniziative per fare in modo che il Governo centrale includa nella didattica in presenza i figli del personale sanitario e di altre categorie che forniscano prestazioni indispensabili alla comunità».

Ruggeri e Lupini mirano dunque a superare un'evidente incongruenza, emersa con il nuovo DPCM del 2 marzo, nell'organizzazione dei servizi scolastici durante questa fase di zona rossa: «Il presidente Acquaroli dovrebbe subito attivarsi in tal senso. Non è infatti possibile che debba anche sorvegliare i figli minori, costretti a casa dalla didattica a distanza, proprio chi per colpa della pandemia affronta turni di lavoro massacranti e senza orario definito. Il primo contraccolpo investirebbe efficienza ed efficacia lavorativa, senza escludere possibili richieste di congedo parentale».

Si tratterebbe quindi di estendere la platea dell'attività in presenza, ora garantita a studenti con disabilità o con esigenze didattiche speciali e per le attività di laboratorio. La mozione del gruppo consiliare a 5 Stelle spiega che in realtà la didattica in presenza era stata prevista per i figli degli addetti ai servizi essenziali già dal Dpcm del Governo Conte del 3 novembre 2020 ed era stata confermata da ultima dalla nota ministeriale del 4 marzo scorso, che però è stata disconosciuta tre giorni dopo. Di conseguenza, per il momento, «i figli dei lavoratori impiegati nei servizi essenziali devono avvalersi della didattica a distanza».

Certo è che a continuare a presentarsi al lavoro non sono solo i figli dei lavoratori dei servizi essenziali. Lavorano senza possibilità di evitarlo anche i figli delle operaie e degli operai delle fabbriche e persino i figli dei genitori in smart working per i quali non è certo semplice conciliare genitorialità e lavoro. Mai come in questa fase la definizione di essenziale è opinabile.

