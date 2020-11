PESARO Marche Nord potenzia e implementa i tamponi con ulteriori kit diagnostici per l'analisi rapida. Sono due i sistemi rapidi in aggiunta di cui si doterà a giorni, in via d'urgenza, Marche Nord forniti da un'azienda di Padova specializzata, la ditta Ab Analitca srl. L'implementazione - si legge nella determina della direzione generale - si rende necessaria visto il perdurare della situazione di emergenza legata alla diffusione del virus che vede un costante aumento dei contagi e della conseguente necessità di processazione dei tamponi in tempi rapidi al fine di definire l'eventuale positività dei pazienti che accedono ai servizi sanitari e alle strutture e ai reparti dell'Azienda Marche Nord, a cominciare dal pronto soccorso. Visti i sistemi diagnostici presenti in Azienda che consentono esclusivamente la processazione molecolare dei tamponi il cui referto è disponibile dopo 3,5 ore dall'inizio della seduta analitica (tempi variabili rispetto alla presa in carico del campione); rilevato che è indispensabile decongestionare gli accessi al pronto soccorso al fine di garantire assistenza a tutti i pazienti che sempre più numerosi vi accedono in considerazione del nuovo diffondersi del virus; vista le circostanze urgenti e indifferibili e di pubblica necessità, si è proceduto, d'intesa con la UOC Ingegneria Clinica, ad un'analisi delle attuali tecnologie presenti sul mercato per l'analisi rapida dei tamponi Covid- 19 ed è emerso che la ditta Ab Analitica di Padova dispone di un sistema diagnostico che per le caratteristiche tecniche si ritiene pienamente rispondente alle attuali esigenze per fronteggiare adeguatamente la richiesta di analisi dei tamponi Covid-19. Il macchinario richiesto da Marche Nord prevede una fornitura in service, e quindi i tempi sono legati al perdurare dell'emergenza. Nello specifico per il momento l'acquisizione sarà per un periodo di tre mesi è il costo da sostenere sarà pari a circa 74mila euro (senza Iva).

