PESARO Manifestazione no vax ieri sera sotto casa del sindaco. La rabbia di Ricci: «No vax sotto casa mia, da non credere. E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete squadristi, vergogna. La libertà non sapete neanche dove sta di casa. Vaccinarsi è un dovere civico e morale come ha detto Mattarella». Poco prima in centinaia si erano ritrovati in piazzale della Libertà, di fronte alla Palla di Pomodoro. Erano i no pass, ovvero quelli che sono contrari al Green pass e a ogni obbligo, in primis ai vaccini per cui rivendicano libertà di scelta. E Libertà, libertà è stato lo slogan scandito dai manifestanti che, arrivati alla spicciolata intorno alle 20 in poco tempo hanno riempito buona parte del piazzale. Oltre 500 persone, ma forse anche di più, arrivando a sfiorare il tetto dei 600 presenti. Nessuno indossava la mascherina. Una manifestazione tenuta discretamente d'occhio dalle forze dell'ordine presenti, tra polizia e carabinieri. Avevano predisposto anche dei cartelli: dal classico No Green pass al più articolato Rapporto dell'Istituto superiore della sanità: è possibile che i soggetti vaccinati possano non presentare sintomi e trasmettere l'infezione ad altri soggetti. Green pass?. A organizzarla il Comitato Salute e Diritti che ha, tra i suo aderenti, Simona Pensalfine, ieri in prima fila a manifestare. E, a quanto pare le proteste continueranno. La prossima, per Pesaro, è stata fissata per sabato prossimo, alle 18 in piazza del Popolo.

