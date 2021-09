PESARO Luca Pandolfi, come capogruppo della lista civica Forza Pesaro, ha votato sì al Green pass per poter presenziare al consiglio comunale. Con lui ieri nella conferenza dei capigruppo convocata dal presidente Marco Perugini hanno dato parere favorevole anche il Pd con Anna Maria Mattioli, Camilla Murgia per Una Città in Comune, i 5 Stelle con Lorenzo Lugli e Forza Italia con Michele Redaelli: un voto a maggioranza bipartisan. «Ci sono stati anche astenuti e contrari - commenta - ma francamente io non ho avuto dubbi. Il Governo chiede un impegno al Paese con il Green pass, soprattutto chiama a impegnarsi certe categorie e settori che lavorano soprattutto al chiuso e noi consiglieri comunali che ci confrontiamo in un luogo chiuso non dovremmo avere nessuna responsabilità? C'è uno sforzo enorme per la tutela sanitaria che deve vedere tutta l'Italia coinvolta, noi non ci possiamo tirare indietro. Chi fa politica ha dei doveri, degli impegni e delle responsabilità. Tra gli astenuti e i contrari si sono sollevate obiezioni perchè ogni consigliere comunale, in quanto eletto dal popolo, deve essere messo nella condizioni di esprimersi, ma sono sicuro che il presidente Perugini riuscirà a trovare la quadra per fare in modo che la rappresentatività sia tutelata».

