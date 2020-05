PESARO Lorenzo Fattori che si occupa della parte artistica in seno alla pro loco di Candelara ed è curatore del Festival CandelarArte ha lanciato l'idea di sfruttare lo splendido borgo collinare per passeggiate salubri e senza rischi evitando gli assembramenti cittadini. Dopo aver suggerito un primo itinerario concentrato sul borgo per oggi suggerisce un altro percorso, più articolato, ripartendo dalla pieve di Santo Stefano e avendo come meta finale il villaggio termale di Carignano, con un itinerario di 10 km. Il percorso è adatto per essere fatto in bicicletta, ma naturalmente una persona allenata può farlo anche a piedi o di corsa; in alternativa, si consiglia di fare il primo tratto, fino a Santa Maria dell'Arzilla, in auto. Dopo aver percorso circa 4 km sulla provinciale 45 si gira a sinistra dove si erge un borgo di case tra cui il laboratorio dello scultore Giovanni Gentiletti, oggi trasformato in un piccolo museo (g_ilaria@yahoo.it). Fattori invita poi a spingersi fino alla località Maggiotti e dirigersi verso Carignano arrivando prima allo storico mulino Ciavarini, oggi trasformato in un agriturismo atipico. La meta è il borgo posto a valle, dove si trova il Fosso Bevano; lì aveva sede lo stabilimento termale, una struttura che oggi versa in totale abbandono: si può ancora comunque vedere il parco delle storiche terme con molti alberi ad alto fusto, il cui ingresso è caratterizzato da due edifici in muratura gemelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

