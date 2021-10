PESARO Le strategie e prospettive future della Cassa Dottori Commercialisti e gli interventi previdenziali ed assistenziali a favore dei professionisti saranno al centro dell'incontro La Cassa incontra gli iscritti. Quadro normativo, investimenti e welfare che l'Ordine di Pesaro e Urbino organizza oggi lle 9.30 alle 12.30 presso Villa Caprile, Sala degli Affreschi. All'incontro parteciperanno Stefano Distilli, presidente Cassa Dottori Commercialisti, Michele Pirotta, vice presidente Cdc, Monica Petrella, consigliera Cdc, insieme alla delegata della Cassa Dottori Commercialisti presso l'Ordine di Pesaro e Urbino, Stefania di Mauro. Più di un iscritto su tre (35,3%) è donna tra i 444 professionisti della provincia di Pesaro e Urbino appartenenti alla Cassa Dottori Commercialisti, l'ente che si occupa della previdenza e dell'assistenza in favore della categoria. Tra gli iscritti della provincia, che rappresentano il 22,8% di dottori commercialisti attivi nelle Marche, l'incidenza femminile è più alta di quasi tre punti percentuali rispetto alla media nazionale, pari a 32,9%. Un dato che si riflette anche nell'andamento delle iniziative di welfare che, a livello territoriale, ha visto più del 79% degli oltre 96 mila euro erogati da Cassa Dottori Commercialisti per l'assistenza ordinaria agli iscritti destinati a contributi e indennità di maternità. La popolazione dei dottori commercialisti di Pesaro e Urbino è mediamente giovane con quasi sei su dieci (59,7%) iscritti che ha fino a 50 anni, a fronte di un dato che a livello regionale scende al 56,5% mentre a livello nazionale non va oltre il 54,5%. Riguardo l'andamento reddituale, quello dichiarato nel 2020 (e prodotto nel 2019) ha fatto registrare una media di poco più di 63mila euro, sostanzialmente stabile. Diverso invece il discorso per il volume d'affari che, nello stesso periodo, ha segnato un -3%, passando dai quasi 115mila euro del 2019 (114.882 euro) ai 111mila e 427 euro del 2020. «La pandemia spiega il presidente di Cassa Dottori Commercialisti, Stefano Distilli potrebbe portare a un ulteriore impatto sui livelli reddituali, considerando che il 44,6% dei dottori commercialisti locali ha fatto richiesta del bonus da reddito di ultima istanza per un totale di 118mila e 800 euro anticipati dal nostro ente per conto dello Stato».

