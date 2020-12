PESARO Le richieste: i referenti sindacali del comparto sanità Vania Sciumbata (Cgil) e Angelo Aucello (Uil) intervengono dopo il lunedì nero dei pronto soccorso di Marche Nord. Nello specifico chiedono la presa in carico del Servizio salute regionale sulla base delle criticità in accesso e dei posti letto. «L'iperstazionamento è ormai un dato di fatto, che l'attuale dotazione di posti letto Marche Nord non riesce a reggere se non per poche ore commenta Sciumbata - auspichiamo una cabina di regia regionale, perché il problema è sovraprovinciale, del resto la nostra azienda ospedaliera a inizio di questa seconda ondata si è fatta carico di pazienti trasportati da altre strutture sanitarie dell'Ascolano o delle basse Marche». «Quelle strutture anche regionali, dove ora è meno pesante il carico Covid e dei ricoveri osserva Aucello con un accordo fra Regione e azienda ospedaliera, dovrebbero farsi carico di pazienti, anche trasferiti dalle Rsa che richiedono di essere monitorati o ospedalizzati. Resta poi il problema del personale carente in Marche Nord, e lunedì ci sono stati casi in cui è stato chiamato in reperibilità personale ausiliario, neppure Oss, per coprire turni a supporto del Dea nei reparti sporchi».

