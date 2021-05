PESARO Le novità emerse dalla cabina di regia saranno al centro dell'assemblea elettiva della Cna agroalimentare in programma domani, mercoledì 19 maggio. E i temi saranno particolarmente pregnanti viste le consistenti novità emerse nella giornata di ieri dalla cabina di regia a partire dall'allentamento a stretto giro di posta del coprifuoco spostato alle 23. E proprio il coprifuoco, insieme alle disposizioni su distanziamento, la possibilità di mangiare all'interno dei locali, allestire eventi o di bere un caffè al banco riguarda da vicino alberghi, ristoranti, bar, caffetterie, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, gastronomie, catering. Inevitabilmente è proprio il mondo dell'agroalimentare e della ristorazione che, più di altri settori, sta vivendo in questa fase di ripartenza un momento di grande smarrimento legato soprattutto all'applicazione di norme e protocolli sulla sicurezza: tavoli e servizio all'aperto e all'interno (dal primo giugno, distanza tra i tavoli. Ed ancora orari di apertura con particolare riferimento appunto alla questione del coprifuoco, e ancora le modalità di somministrazione, i servizi al banco e quelli al tavolo. E poi le regole su asporto, consegna a domicilio. Non è facile districarsi tra norme e calendari legati alla ripartenza. Da qui la necessità di parlarne con i rappresentanti del settore agroalimentare e ristorazione (Horeca). L'appuntamento è per domani sera con inizio alle ore 20.40 in collegamento webinar. L'assemblea è stata organizzata da Cna Agroalimentare di Pesaro e Urbino e Cna Agroalimentare di Ancona. Nella prima parte (ore 20.40), interverrà il segretario della Cna di Pesaro e Urbino, Moreno Bordoni e Francesca Battistelli consulente della società Master Quality. Al termine saranno eletti i nuovi presidenti di mestiere e i delegati al congresso regionale. Nella seconda parte (ore 21,15), il webinar si estenderà anche agli imprenditori della provincia di Ancona. Interverranno tra gli altri Marco Morbidoni, consulente di TecnoQuality, Gabriele Rotini, responsabile nazionale di Cna Agroalimentare e Mauro Callegati, docente dell'Università Politecnica delle Marche.

