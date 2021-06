PESARO Lato B&B la stagione va abbastanza bene. «Non siamo tornati ai livelli precovid però iniziano a ritornare anche gli stranieri, più di tutto del Nord Europa, con soggiorni addirittura più lunghi mentre il soggiorno medio degli italiani paradossalmente quest'anno è più breve» spiega Giuseppe Ginesi, il presidente dell'Associazione B&B Luoghi di Raffaello, Rossini e Vitruvio che opera all'interno della Confcommercio Marche Nord. Insomma, se giugno è stato il mese della lenta ripartenza, luglio va meglio, agosto è al top ma l'agenda di settembre rimane vuota. Tuttavia, la stagione 2021 accoglie una grande novità: i B&B vogliono essere considerati protagonisti professionisti dell'ospitalità. «Troppo spesso, anche da parte di altre associazioni, i B&B sono visti come evasori ed abusivi. Considerazioni -sottolinea Ginesi - di cui abbiamo tenuto conto nello statuto della nostra associazione che accetta soci solo se forniscono un'adeguata documentazione sulla struttura. Un concetto importante che abbiamo spinto fino ad essere promotori del codice Cis, acronimo di Codice identificativo Strutture, con il quale la Regione Marche ci darebbe un codice obbligatorio, specifico per le strutture extra-alberghiere, da affiggere all'esterno, che dia sicurezza al turista con l'effetto di fare emergere chi non è in regola».

ve. an.

