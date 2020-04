PESARO Lanciata ieri la campagna Lindbergh Hotels che prevede di donare 100 vacanze agli eroi del Coranavirus. Si tratta di un contest per premiare il personale sanitario e nel nostro caso il personale sanitario della regione Marche che in questi ultimi mesi sta lavorando duramente nel fronteggiare l'emergenza Coronavirus su tutto il territorio, tra grandi difficoltà e orari estenuanti . Tra gli hotel che hanno aderito all'iniziativa anche il Nautilus Family Hotel di Nardo Filippetti. Lindbergh Hotels & Resorts ha deciso di mettere in palio gratuitamente 100 soggiorni omaggio da prenotare in una delle 8 strutture nelle destinazioni di Marche, Sicilia, Sardegna, Piemonte e Umbria dove nelle Marche si tratta appunto dell'albergo pesarese. «La nostra iniziativa - scrivono gli organizzatori - punta dunque a regalare una vacanza al personale del servizio sanitario, attivo nelle aziende sanitarie del nostro territorio marchigiano, tramite adesione gratuita al contest. Per partecipare basta infatti iscriversi via mail alla pagina del sito

www.lindbeghhotels.com/eroi compilando il form dedicato e compilato con le informazioni

relative al ruolo professionale e la struttura sanitaria in cui prestano servizio. L'adesione dovrà avvenire entro e non oltre il prossimo 31 maggio.

