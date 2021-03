PESARO La sospensione del vaccino AstraZeneca inevitabilmente comporta una battuta d'arresto alla campagna vaccinale unica anche la centro Monaldi. Cancellata per la sede pesarese la seduta vaccinale di domani. Le prenotazioni, informa di Dipartimento di Prevenzione di Area Vasta 1, saranno rielaborate automaticamente dai sanitari e comunicate agli utenti in lista, ma senza la necessità di una nuova prenotazione sulla piattaforma regionale dedicata. Sedute vaccinali annullate nei prossimi due giorni anche al punto unico Codma di Fano, e che verranno recuperate. Proprio domani al punto unico del Monaldi si sarebbero dovuti presentare gli insegnanti chiamati per la prima dose di AstraZeneca. Aspettando l'invio di dosi sostitutive o l'eventuale sblocco di AstraZeneca, il territorio si trova a corto di dosi per soddisfare la platea vaccinale soprattutto di insegnanti e personale scolastico in lista.

«Anche ieri mattina conferma il responsabile del gruppo comunale di Protezione civile, Ugo Schiaratura ci siamo trovati ad informare oltre una cinquantina di docenti, che si erano presentati al centro vaccinale, di aspettare la nuova chiamata di Asur. In un primo momento è stata data l'indicazione di tornare domani, poi nel pomeriggio, la seduta è stata annullata, probabilmente perché mancano le dosi sufficienti e sostitutive ad AstraZeneca». Ieri al centro Monaldi sono stati vaccinati 300 over 80 la mattina e 250 nel pomeriggio. Ad essere garantiti ieri e oggi i soli richiami Pfizer. «Una complicazione quella dello stop AstraZeneca anche per Protezione civile e Croce Rossa, che gestiscono insieme l'assistenza alla vaccinazione prosegue Schiaratura in queste giornate era previsto un certo numero di insegnanti fra mattina e pomeriggio ai quali sarebbero andate le prime dosi. Ci sono state come prevedibile alcune lamentele, ma purtroppo non siamo riusciti a contattare alcuni degli insegnanti in lista ieri, che si sono presentati e poi rimandati a casa, alcuni provenienti anche da fuori città. Fra loro, anche un docente di Macerata Feltria, che si è preso nel contempo una giornata di permesso per accompagnare la mamma anziana, ma a lui non è stato possibile somministrare il vaccino».

le. fr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA