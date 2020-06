PESARO La situazione economica dopo il lockdown e la ripresa delle esportazioni. E' stato questo l'argomento centrale di un call internazionale che ha coinvolto i rappresentanti delle Camere di commercio di 26 paesi e che ha visto Pesaro e l'Italia rappresentati dal segretario della Cna di Pesaro e Urbino, Moreno Bordoni. Nella sua qualità di rappresentante in Italia della Camera di Commercio bielorussa, Bordoni ha parlato «della pesante situazione determinata dall'epidemia e dalla conseguente lunga chiusura delle aziende. Nella nostra provincia aziende della metalmeccanica, del mobile della moda e della manifattura hanno dovuto bloccare le loro esportazioni e i loro ordini verso l'estero in particolare verso la Bielorussia e i mercati dell'area auroasiatica dove ancora oggi, nonostante la ripresa delle attività, esistono ancora difficoltà e barriere doganali che bloccano le importazioni dall'Italia». Presente anche il presidente della Camera di commercio bielorussa Vladimir Ulakhovich. Tutti concordi nel riaffermare l'importanza del Made in Italy e nella possibilità di poter riprendere al più presto una normale attività di produzione e di esportazione dei prodotti da e per l'Italia. Bordoni parteciperà presto a un nuovo Business forum con l'ambasciatore italiano in Bielorussia, Mario Baldi.

