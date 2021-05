PESARO La sfida del domani al tempo del Covid Le sfide fanno parte della vita e la vita non si ferma. Lo sanno bene i maturandi, che vivono un momento particolare, e i loro docenti, chiamati a preparare i ragazzi ad un futuro incerto, in un contesto difficile. Ma le sfide vanno affrontate e talvolta cercate. «È con questo spirito - spiega Lorenza Rossini, docente di Economia aziendale e geopolitica - che i ragazzi della 5M Relazioni Internazionali per il Marketing dell'Istituto Bramante Genga hanno partecipato all'hackathon Impresa futuro promosso da Confindustria». Un contest a piccoli gruppi in una giornata full immersion di ideazione e laboratori guidati da esperti dell'Università degli Studi di Urbino, BP Cube e Pluriversum. Per un giorno, i ragazzi hanno fatto un'esperienza di apprendimento basato sulla sfida elaborando nuove idee imprenditoriali coerenti con uno sviluppo sostenibile, attenti alle opportunità delle nuove tecnologie e dell'internazionalizzazione e si sono sentiti protagonisti attivi di un mondo del lavoro che cambia rapidamente. Per creare un'economia circolare sono innanzitutto le idee e gli atteggiamenti positivi che devono diffondersi ed è così che gli studenti della 1B Amministrazione Finanza e Marketing hanno assistito alle presentazioni finali e votato l'idea più convincente. «Ha vinto il team - conclude la docente - che ha proposto un progetto per l'uso degli olii esausti come carburante nel settore del trasporto aereo, ma tutti hanno contribuito a creare un valore collettivo con riflessioni finali sorprendenti in cui sperare per il futuro, soprattutto oggi».

