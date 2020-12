PESARO La Regione ha scelto di affidare alle farmacie l'esecuzione dei test rapidi sierologici. Decisione che le parafarmacie aderenti al Movimento nazionale liberi farmacisti, Federazione nazionale parafarmacie, Confederazione unitaria libere parafarmacie e Federazione farmacisti e fisabilità onlus, contestano. «Già da ottobre abbiamo offerto la disponibilità - ricorda Daniela Clini, coordinatrice per le Marche - a eseguire test rapidi per scoprire e tracciare i potenziali positivi, ricevendo risposte inadegiate. Abbiamo consegnato due dossier, con protocolli per ridurre il rischio di contagio, risposte zero. Negli incontri con funzionari e assessori regionali, ci hanno detto che i test sierologici non interessavano in quanto non utili a individuare i positivi al momento del test. Abbiamo rinnovato i dossier e offerto disponibilità a effettuare tamponi rapidi antigenici. Nessuna risposta. E' bene si sappia prosegue Clini - che i test su sangue capillare, i sierologici, non servono per diagnosticare un'infezione in atto, ma per rilevare nel sangue la presenza o meno di anticorpi prodotti in risposta all'infezione. Non hanno un'utilità diagnostica, ma possono essere utilizzati per sapere se c'è stata infezione a distanza di tempo. Un test anticorpale negativo può avere vari significati: una persona non è stata infettata o è stata infettata recentemente e non ha ancora sviluppato la risposta anticorpale al virus, o infettata ma il titolo di anticorpi è, al momento del test, sotto il livello di rilevazione. Al contrario, i tamponi rapidi antigenici, che comunque in caso di positività debbono essere confermati dal test molecolare, sono in grado di rilevarla». Clini tiene a puntualizzare alcuni aspetti: «Sono stati fatti rilievi circa il rapporto di convenzione tra parafarmacie e Regione, e la piattaforma informatica da utilizzare per la segnalazione degli eventuali positivi. Inesistenti perché il rapporto di convenzione e la piattaforma esistono già. Quanto all'essere o meno annoverati tra le professioni sanitarie: nelle parafarmacie opera un farmacista laureato e abilitato come nelle farmacie. Probabilmente esiste una certa difficoltà da parte dei funzionari ad ascoltare voci diverse da quelle in capo ai titolari di farmacia, ma è arrivato il momento che si rendano conto che esistono altre realtà. E' bene che le risposte alla pandemia coinvolgano più soggetti, soprattutto se l'offerta è spontanea e a costo zero. La disponibilità rimane». ma.spa.

