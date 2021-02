PESARO La Provincia di Pesaro e Urbino e Cassa Depositi e Prestiti hanno firmato un protocollo d'intesa attraverso il quale quest'ultima offrirà un servizio di assistenza e consulenza tecnica nelle varie fasi di realizzazione di alcuni progetti sul versante dell'edilizia scolastica. In particolare, la collaborazione riguarderà la realizzazione delle nuove sedi degli istituti Nolfi ex Carducci di Fano e Raffaello di Urbino e la realizzazione della nuova palestra, del convitto e del blocco aule all'Istituto agrario Cecchi di Pesaro. Le iniziative di assistenza e consulenza previste dal protocollo non avranno costi per la Provincia di Pesaro e Urbino poiché finanziate dall'Unione Europea attraverso L'European Investment Advisory Hub.

«Il qualificato staff di tecnici di Cassa Depositi e Prestiti evidenzia il direttore generale della Provincia Marco Domenicucci - offrirà un supporto a 360 gradi, sia nelle fasi della programmazione e progettazione che in quella dell'esecuzione dei lavori. Si tratta di un importante aiuto per enti locali come il nostro che si trovano ad avere la disponibilità di importanti risorse finanziarie, in questo caso destinate alle scuole, ma risorse umane e professionali inferiori rispetto a quelle necessarie per gestire i vari passaggi. Ringrazio Cassa Depositi e Prestiti per aver ampliato il suo pacchetto di servizi a favore degli enti locali, contribuendo alla crescita del territorio». Il protocollo avrà durata di 24 mesi, con possibilità di proroga.

