PESARO La Prefettura informa che prosegue l'attività di controllo del gruppo ispettivo per le verifiche sul rispetto dei protocolli no-Covid presso le attività produttive e commerciali. Il gruppo ispettivo, coordinato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro e costituito anche dal Nucleo Ispettivo dell'Arma dei Carabinieri dall'Asur e dai rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha operato, alla data del 16 novembre, 152 ispezioni, che hanno riguardato in particolare le attività manifatturiere (34%) il settore delle costruzioni (30%) e quello dei servizi di alloggio e ristorazione (21%). Sino a questo momento le attività sospese a seguito dei controlli sono state 12. L'attività di controllo è accompagnata da una costante interlocuzione con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali. «Continueremo ad assicurare la massima, scrupolosa attenzione alla piena osservanza delle misure anticovid presso le attività produttive spiega il prefetto Lapolla in stretta e continua collaborazione con i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni datoriali al fine di continuare a tenere basso l'indice del contagio sui luoghi di lavoro, operando su due fronti: quello della prevenzione attraverso anche campagne informative di sensibilizzazione e quello della repressione delle condotte che costituiscono gravi violazioni delle disposizioni contenuti nel Dpcm e nei protocolli aziendali». Intanto ieri si è anche tenuta la periodica riunione settimanale del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica allargata a tutti i sindaci: è stato tracciato un bilancio positivo sull'attività di controllo circa l'osservanza delle misure di contenimento nello scorso weekend, in particolare nei Comuni di Pesaro e Fano. Partendo proprio da questo dato, si è convenuto di rinnovare anche per il prossimo fine settimana il dispositivo di controllo con l'adozione delle stesse misure volte a garantire il più ordinato flusso dei pedoni lungo le tradizionali vie dello shopping. Massima attenzione sarà prestata anche alla verifica sull'osservanza delle prescrizioni no-covid nelle aree interne e presso i centri commerciali.

