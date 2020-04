PESARO «La nostra bicipolitana diventi sempre più un modello nazionale per l'Italia. Non possiamo uscire dalla crisi con più traffico e automobili nelle città». Lo ha detto Matteo Ricci a Mi Manda RaiTre, intervistato da Salvo Sottile. «La mobilità sostenibile diventi un ulteriore strumento per sconfiggere il virus e ripensare le città», ha evidenziato il sindaco. «Sicuramente il trasporto pubblico avrà bisogno della mascherina. Pesaro è città della bicicletta: noi diciamo che servirà uscire dalla situazione incentivando sempre più la mobilità sostenibile. Quindi: biciclette, bici elettriche, monopattini. Abbiamo la bicipolitana, la nostra rete di piste ciclabili messe in sicurezza proprio come le metropolitane. E' una vera e propria infrastruttura costruita negli anni: proprio ieri anche il Comune di Bologna ci ha chiesto di potere utilizzare questo termine. Speriamo che la Bicipolitana di Pesaro possa diventare un esempio nazionale, perché non possiamo uscire dalla crisi con più traffico e auto nelle nostre città», ha concluso Ricci ricordando che il virus non è ancora sconfitto: per questo la fase due sarà molto delicata. «Si dovrà gradualmente ripartire - ha chiosato - evitando che si ricreino focolai».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

