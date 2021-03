PESARO La giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, istituita da una legge approvata ieri pomeriggio dal Parlamento, viene celebrata anche nella provincia pesarese, che è tra le più colpite d'Italia dal Covid-19 e conta il maggior numero di decessi nelle Marche (868 in base al bollettino Gores di ieri su un totale regionale di 2.464, pari al 35,2%). Seguendo l'indicazione dell'Anci, diversi Comuni, come Vallefoglia, Montelabbate e Mondolfo, aderiscono alla giornata con un minuto di silenzio alle 11 e la bandiera della Repubblica a mezz'asta (il centrodestra di Vallefoglia protesta per le mancate condivisione e comunicazione dell'iniziativa). A Mombaroccio viene osservato un minuto di silenzio a mezzogiorno al cimitero. A Tavullia la sindaca organizza anche una diretta Facebook. La manifestazione più significativa si svolge a Fano, per iniziativa dell'amministrazione comunale, ed è presieduta dal vescovo Armando Trasarti, ammalatosi di Covid e guarito dopo una breve degenza ospedaliera. La cerimonia è alle 10,30 al parco urbano Polverari di via della Colonna. Per evitare assembramenti, non è ammesso il pubblico ma la partecipazione è garantita dallo streaming sui social del Comune e dalla diretta di Fano Tv. Nell'occasione verrà simbolicamente piantato un albero, con il proposito di dare vita a ottobre a un bosco attraverso una piantumazione per ciascuna vittima del virus. Nella primavera scorsa a Pesaro si sviluppò uno dei focolai più virulenti d'Italia, quinto capoluogo di provincia tra 111 per incremento della mortalità a marzo con 322 vittime nel comune (secondo l'ultimo rapporto Istat - Iss) rispetto alla media di 89 dei 5 anni precedenti (+233 in un solo mese). Nell'intera provincia in tutto il 2020 si è registrato un incremento di 1.063 decessi (complessivamente 5.043, + 26,7%, il sedicesimo aumento in Italia tra le province), di cui 727 con diagnosi Covid, gli altri 336 in eccesso causati indirettamente della pandemia per vittime del virus non diagnosticato o per malati di altre patologie non curate dal sistema sanitario collassato. Ieri in Italia si sono registrate altre 431 vittime, per un totale di 103.432: il sesto tragico bilancio più grave al mondo dopo quelli di Usa, Brasile, Messico, India e Gran Bretagna.

l.fur.

