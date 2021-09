PESARO La direzione dell'azienda ospedaliera Marche Nord comunica che il proprio punto vaccinale ospedaliero, ubicato a Pesaro presso lo stabilimento di Via Lombroso di Muraglia, prosegue la campagna di vaccinazione garantendo l'apertura della sede tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria 8.30/13.30. Con l'obiettivo di contrastare la diffusione del virus, alimentata dal progredire della variante Delta, Marche Nord intende mettere in campo tutte le misure necessarie per raggiungere quella parte di popolazione che non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino, partendo quindi dal mantenere invariata la disponibilità della sede aperta sette giorni su sette come dall'avvio della campagna - ed offrendo agli utenti la possibilità di vaccinarsi senza obbligo di prenotazione. A partire da domani, infatti, nella fascia oraria indicata, tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni potranno presentarsi presso il punto vaccinale di Muraglia e richiedere la somministrazione del vaccino, pur senza aver effettuato la prenotazione sul portale dedicato, muniti di tessera sanitaria e documento d'identità. Questa iniziativa si aggiunge agli sforzi sostenuti finora dall'azienda per contrastare una situazione di emergenza pandemica ancora prevalente sul territorio, iniziata con la vaccinazione dei soggetti fragili presi in carico dalle strutture ospedaliere di Marche Nord, e proseguita con il resto della popolazione, superando le 90.000 somministrazioni attualmente effettuate.

