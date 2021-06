PESARO La bellezza di ritrovarsi, di condividere obiettivi e ribadire che l'unione fa la forza. Il direttivo in presenza (finalmente) della Categoria Benessere di Confartigianato è stato all'insegna di un ritrovato entusiasmo. Durante l'incontro le imprese si sono confrontate sullo stato di salute attuale del comparto e hanno affrontato il tema della ripartenza del settore. «L'opportunità di rivedersi di persona è molto importante ha dichiarato Sonia Brunella, Presidente categoria Benessere di Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino perché possono essere rimesse in moto nuove idee e progetti, e si può discutere meglio dei temi che ci interessano maggiormente. C'è bisogno di soluzioni adeguate ai tanti problemi che hanno caratterizzato il nostro settore durante i mesi più duri della pandemia, con le chiusure forzate e le limitazioni continue delle attività, che hanno causato seri danni alle nostre aziende. Ora finalmente possiamo guardare con maggiore speranza al futuro ha concluso Brunella anche se l'attenzione rimane alta e le questioni aperte da affrontare sono molte. Tra i temi sul tavolo, l'operatività legata alle restrizioni dei protocolli Covid, le problematiche relative ai pagamenti elettronici e agli interessi sulle commissioni, il problema della difficoltà a reperire manodopera specializzata. A tal proposito, le imprese hanno segnalato la carenza di strumenti normativi adeguati che possano agevolare le politiche del lavoro e, di conseguenza, favorire anche la ripartenza delle attività. Siamo consapevoli che ci attendono sfide importanti da adesso in poi - ha commentato Luca Casagrande, Responsabile di Categoria perché il settore, tra quelli più in crisi a causa della pandemia».

