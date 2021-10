PESARO La 71^ Giornata Anmil in ricordo delle vittime del lavoro avrà come scenario il centro storico di Pesaro. Alle 8,30 alla chiesa di Sant'Agostino in corso XI Settembre la messa in suffragio, alle 9,30, in piazzale Primo Maggio, la cerimonia per la deposizione di una corona di alloro sulla lapide dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro. A seguire, alle 10, la cerimonia civile nel Centro Arti Visive Pescheria con la partecipazione del presidente provinciale Anmil Fausto Luzi e delle massime autorità e personalità politiche, civili e militari del territorio. «Il ruolo e l'azione di Fausto Luzi - scrive Giorgio Girelli, socio onorario Anmil - sono stati e sono meritoriamente efficaci. Da rimarcare che la giornata pesarese è onorata dalla presenza della senatrice Rossella Accoto, sottosegretario al lavoro, dal prefetto Tommaso Ricciardi e dalle autorità preposte. Tutto ciò è indice di sensibile e lodevole attenzione per la sicurezza dei lavoratori e, immagino, anche per l'accoglimento delle sacrosante misure risarcitorie in favore di coloro che del lavoro sono rimasti vittime. A fronte dei recenti tragici eventi si sono intensificate l'approntamento di misure per la vigilanza sul rispetto delle regole di prevenzione nei luoghi di lavoro. E su tale aspetto saranno utilissime le preziose informazioni che la rappresentante del Governo fornirà».

