PESARO L'ultimo report elaborato dal Servizio salute della Regione Marche mostra l'andamento delle vaccinazioni in capo ai medici di medicina generale, divisi fra le varie équipe territoriali per singoli Distretti sanitari, dalla provincia al resto della regione. Numeri che sono ora oggetto di analisi da parte della medicina di base e delle singole Aree Vaste. Il Distretto sanitario di Pesaro prosegue discretamente bene sul fronte delle vaccinazioni in capo ai medici di famiglia, ma i numeri totali delle vaccinazioni eseguite, restano comunque più bassi rispetto ad altri Distretti sanitari delle Marche. Fra i motivi per i sanitari di Area Vasta 1, in primo luogo ciò dipende dalla scarsa adesione dei medici del Distretto di Pesaro alla campagna domiciliare, oltre alla scarsità di dosi stoccate dovuta ad una disparità nella distribuzione a livello regionale, con maggiori quantitativi distribuiti fra il Senigalliese e l'Anconetano, rispetto al nord delle Marche. I numeri: nel Distretto sanitario di Pesaro risultano non utilizzate per la vaccinazione alla data del 20 maggio, complessivamente 367 dosi del siero AstraZeneca ritirate dai medici di medicina generale aderenti alla campagna a domicilio. Complessivamente dai medici delle quattro équipe territoriali di Pesaro sono state somministrate 5 mila 532 dosi fra Pfizer, AstraZeneca e Moderna, a partire dalle inoculazioni su over 80 non deambulanti fino ai fragili e ad altri pazienti di altre fasce di età, che hanno fatto richiesta direttamente ai propri medici. Nel Distretto sanitario di Urbino invece i medici riuniti nell'équipe territoriale sono arrivati a 6 mila 900 dosi somministrate sempre alla data del 20 maggio per le tre tipologie di vaccini a loro disposizione, facendo così meglio di Pesaro. Un dato questo su cui molto probabilmente ha inciso l'adesione piena di tutti i medici di famiglia dell'Urbinate, mentre a Pesaro solo il 70 per cento ha aderito. Più in generale da una prima analisi, pare che altri Distretti abbiano ricevuto dosi vaccinali in più rispetto al Pesarese. Nelle Marche è il Distretto sanitario di Senigallia ad avere raggiunto fra i medici di medicina generale il numero più alto di inoculazioni ai propri pazienti. A incidere comunque sull'andamento delle vaccinazioni dei medici delle équipe territoriali, soprattutto per la presa in carico dei fragili, è stato anche il supporto dell'azienda ospedaliera Marche Nord, che ha vaccinato la maggior parte dei soggetti fragili fra diabetici e oncologici, altrimenti a carico della medicina di base.

