PESARO L'isola pedonale sul lato Ponente di viale Trieste che parte dal 19 giugno rischia di riproporre le difficoltà dell'accoglienza per gli ospiti degli hotel all'interno della zona no traffico, in particolare per la sosta volante dei bus turistici. Per la seconda stagione consecutiva è Beatrice Gabrielli dell'hotel Ambassador si ritrova penalizzata soprattutto per garantire l'accesso ai clienti che arrivano con mezzi propri. Nell'area che diventerà Apu (area pedonale urbana) è stata ampliata di un'ora il mattino la fascia oraria d'accesso dalle 6 alle 11 e questo per consentire di spalmare meglio le consegne di prodotti o merce varia alle diverse attività economiche del lungomare di Ponente. Per l'intera durata dell'isola pedonale il passaggio nei tratti consentiti sarà permesso solo fino alle 19. Una soluzione intermedia che dà un po' di respiro anche a tutte quelle attività di food veloce, gelaterie o chioschi, che insistono nel tratto pedonale stesso. Nulla invece cambia per l'ingresso e la sosta di pullman turistici in isola pedonale o per l'arrivo dei turisti. La zona di sosta dedicata ai bus Gran Turismo è la stessa dell'estate 2020 fra viale Alighieri e viale Marconi per un lasso di tempo di 30 minuti. I disagi: nella scorsa stagione l'accesso per la clientela dei vari hotel era sì spostato alle spalle del viale ma per l'hotel Ambassador, trovandosi proprio al centro dell'isola pedonale, senza posti auto propri in garage o scoperti, ha trovato non poche difficoltà a far arrivare la propria clientela. «Non ci sono possibilità per una sosta rapida e veloce di fronte all'hotel rimarca l'albergatrice per gli hotel lato Porto non ci sono particolari problematiche, perché si trovano di poco fuori dall'area pedonale, così come gli hotel Cruiser e Napoleon, hanno la possibilità di un corridoio di accesso proprio alcuni metri prima del tratto pedonale vero e proprio». L'isola pedonale durerà fino al 4 settembre.

let. fr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA