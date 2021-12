PESARO L'esercito di Pesaro, ha donato un tendone all'ospedale di Muraglia dell'Azienda ospedali riuniti Marche Nord. Davvero un bel pensiero, per queste festività 2021 quello avuto dal colonnello Andrea Martellotti, comandante della Caserma 28esimo Reggimento Pavia di Pesaro e dal tenente colonnello medico Giuseppe Pranzo. Grazie al loro buon cuore in questi giorni hanno donato un tendone da campo riscaldato all'ospedale di Muraglia per poter meglio affrontare la macchina della vaccinazione contro la pandemia durante questo lungo inverno. Un enorme ringraziamento va pure all'Associazione diabetici di Pesaro del presidente Paolo Muratori e alla Protezione civile del Responsabile Ugo Schiaratura che si sono prodigati da tempo per questa importante iniziativa. Ricordiamo che l'Associazione diabetici di Pesaro ha avuto anche l'encomio da Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio e dello stesso Generale Figliuolo, per l'impegno che in questi mesi sta mettendo sul fronte del volontariato e dell'assistenza al centro vaccinale di Muraglia che è gestito direttamente da Marche Nord. L'Associazione diabetici di Pesaro è la prima associazione in Italia che ha proposto una seconda Protezione civile specifica per la Medicina. Questo dono in questo clima natalizio è una struttura di ben 14 metri per sette, per poter dare riparo dal freddo e dalle intemperie alle numerose persone che ogni giorno affollano via Lombroso a Muraglia in attesa di essere sottoposte al vaccino. Ora la mano dovrà passare alla responsabile di Marche Nord, la dirigente Maria Capalbo, che dovrà ultimare gli ultimi passaggi burocratici per poter dare il via libera a questa meritoria azione di volontariato con l'entrata in funzione del tendone. «Un volontariato - dicono all'Associazione diabetici - che sta lavorando alacremente sin dall'inizio della pandemia, una vera macchina da guerra ,c he a parte qualche granello di sabbia negli ingranaggi, sta funzionando alla perfezione».

