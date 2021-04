PESARO L'Azienda ospedaliera Marche Nord ha pubblicato ieri mattina nell'Albo Pretorio la determina con cui ottempera all'ordinanza del Tribunale di Pesaro del 25 marzo a favore del trattenimento in servizio del dirigente biologo Massimo Valentini. A far data dal ieri dunque il professionista è di nuovo in forze all'Azienda ospedaliera. Nella determina si specificano le condizioni imposte dall'ordinanza relativamente al trattenimento in servizio fino al compimento del 70esimo anno di età e dunque fino al settembre 2023. Quanto al possibile appello Marche Nord prende tempo attraverso la riserva di gravame che concede altro spazio per la riflessione. Del resto il fatto che nelle tre Aziende ospedaliere della regione tutte le domande di permanenza in servizio da parte di dirigenti medici e sanitari, nelle stesse condizioni di Valentini, sono state tutte accolte, potrebbe avere il suo peso. Il testo del documento non fa invece riferimento al passaggio dell'ordinanza in cui il giudice impone la ripresa del servizio, con valore retroattivo al 16 ottobre 2020, con lo stesso ruolo e le stesse funzioni che gli erano state in precedenza affidate.

Dal punto di vista tecnico per il reale ritorno all'operatività sarà necessario riallestire la sua postazione di lavoro, riattivare il badge, riconsegnare codici e password e mettere dunque Valentini nelle condizioni di lavorare nella piena operatività.

Il dirigente biologo, nonostante la comprensibile soddisfazione, mantiene un low profile e non intende commentare la vicenda. «Sono contento - si limita a dire al telefono - di ritornare al lavoro, credo di poter offrire il mio apporto all'Azienda sul fronte delle capacità organizzative, dell'esperienza e della competenza acquisite».

