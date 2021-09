PESARO L'area verde di via Cefalonia diventerà Parco 3 ottobre 2013, per ricordare le vittime di tutte le migrazioni .«Si chiamerà Parco 3 ottobre 2013 spiega l'assessore alla Gentilezza Giuliana Ceccarelli -, una data non scelta a casa perchè sarà chiamata a ricordare le centinaia di persone morte nel naufragio di Lampedusa». Lo spazio si trova di fronte il Centro Scholè Maria Pia Gennari, sede dell'associazione Msm odv, del Csv e del Centro Idea. Una proposta partita dal professor Marco De Carolis, approvata dalla giunta comunale. «Da ormai diversi anni il Liceo Scientifico Marconi è coordinatore nazionale per il Ministero dell'Istruzione del progetto L'Europa comincia a Lampedusa e si è impegnato con la Rete Responsabilità ad incentivare momenti di riflessione e approfondimento sul tema delle migrazioni continua Ceccarelli -. Tra le iniziative che ha visto protagonista il Liceo Marconi, l'incontro con Vito Fiorino, pescatore di Lampedusa, che ha salvato 47 migranti nella notte del 3 ottobre 2013, dove morirono oltre trecento migranti tra cui donne e bambini». In occasione della Giornata della Memoria dell'accoglienza e delle vittime delle migrazioni che si terrà a Lampedusa, l'associazione Msm odv e il Liceo Marconi, capofila nazionale, presenteranno un nuovo spettacolo dal titolo Sulla stessa barca che sarà poi presentato a novembre a Milano e nel mese di dicembre a Pesaro e a Madrid in occasione di un convegno italiano e un convegno europeo che si terranno rispettivamente a Pesaro e a Madrid. «Un progetto - conclude l'assessore Ceccarelli - che coinvolge, impegna e sensibilizza centinaia di ragazzi, su un tema attualissimo e di grande importanza. Doveroso, da parte dell'amministrazione, accogliere la loro richiesta».

