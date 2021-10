PESARO L'Area Vasta 1 rende noto che, per soddisfare le esigenze degli assistiti che intendono prenotare le terze dosi di vaccino con mesi di anticipo, si è provveduto ad aprire alcune sedute anche per i mesi di gennaio e di febbraio 2022 in modo da poter accogliere le prenotazioni anche di coloro che hanno effettuato la seconda dose nei mesi di luglio ed agosto 2021. Si ricorda infatti che la terza dose è somministrabile solo dopo sei mesi dalla seconda. L'Area Vasta 1 tiene a sottolineare che fino a questo momento ha sostenuto la campagna vaccinale arrivando a somministrare anche 2700 vaccini al giorno, sabati e domeniche comprese senza lasciare alcun assistito senza vaccinazione; anche nei momenti in cui i vaccini tardavano ad arrivare o arrivavano in numero inferiore ai prenotati. «I nostri operatori - si legge in una nota - si sono sempre preoccupati di ricollocare ed avvisare tutti i pazienti cercando di minimizzare i disagi e dando risposte a tutti coloro che hanno segnalato una qualunque loro problematica all'Urp. In questo ultimo periodo abbiamo affrontato e risolto tutte le segnalazioni che ci sono pervenute relativamente alla difficoltà a scaricare il Green pass o relativamente alla sua mancata emissione per spirito di servizio». L'Area Vasta ricorda che al momento è possibile prenotare la vaccinazione anche per il giorno seguente.

