PESARO L'annuncio, di quelli belli che danno una ventata di salutare ottimismo, viene dalla responsabile del Distretto sanitario di Pesaro dell'Area vasta 1, Elisabetta Esposto, che in un post pubblica il ritorno della rsa Galantara a residenza sanitaria Covid free. «E come l'anno scorso - scrive - ci riconvertiamo di nuovo in Covid negativi alla rsa Galantara». Sette lunghi mesi e alla fine raggiunto il traguardo. «Dal 22 ottobre scorso a domenica 16 maggio - scrive ancora - abbiamo assistito 554 persone Covid positive. Tante storie e tante emozioni, persone rinate e purtroppo qualcuno non ce l'ha fatta. Ringrazio di cuore tutti i professionisti, nessuno escluso, i medici di famiglia, i medici di continuità assistenziale, i fisiatri, gli infermieri, i fisioterapisti, oss, operatori delle pulizie che per la seconda volta si sono messi a servizio dei cittadini di questa regione che avevano bisogno di aiuto immediato». L'anno scorso era il 15 marzo quando il Distretto sanitario decise di riconvertire la struttura di Galantara in Covid positiva e ci rimase fino agli inizi di giugno 2020. Intanto oggi all'ex Ristò sono attesi tra i prenotati per la prima vaccinazione anche coloro che appartengono al la nuova fascia inserita dalla Regione nei giorni scorsi: quella che ha tra i 50 e i 59 anni. Nella giornata di sabato al centro vaccinale di Pesaro, al Rossini Center, erano state vaccinate circa 900 persone, circa 850 con i richiami Pfizer, mentre una cinquantina sono stati i soggetti prime dosi.

