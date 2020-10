PESARO L'Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) provinciale di Pesaro Urbino informa tutti gli interessati che il 23 settembre scorso l'Inps ha pubblicato la circolare numero 107 con cui si regolamenta la domanda per il riconoscimento dell'incremento della pensione di invalidità per gli invalidi civili totali ( e quindi il 100%), sordi o ciechi civili assoluti che sono titolari di pensione o ppure che siano titolari di pensione di inabilità. «A seguito della videoconferenza con l'Inps- si legge nella nota diffusa dall'Anmic a questo proposito - si precisa che le domande di maggiorazione sulle pensioni di invalidità civile (100%) saranno gestite in automatico dalle sedi provinciali Inps (a questo proposito non occorrerà dunque presentare la domanda) l'erogazione delle stesse avverrà, presumibilmente, sulla rata di dicembre con relativi arretrati. Nel caso - prosegue la nota - in cui nella citata rata non fosse presente l'adeguamento, si dovrà a questo punto procedere con la ricostituzione per maggiorazione sociale. Invece - si puntualizza ancora - per l'inabilità contributiva in base all'articolo 1 della Legge 222/84 si deve presentare la domanda di maggiorazione sociale entro il 9 ottobre prossimo per non perdere gli arretrati, le domande presentate successivamente decorreranno infatti dal primo giorno del mese successivo all'inoltro della domanda di maggiorazione». Di conseguenza l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili della provincia di Pesaro e Urbino invita tutti i suoi soci e tutti i diretti interessati a rivolgersi presso la propria sede provinciale che è ubicata a Pesaro in via Giansanti 19 oppure a telefonare al numero 0721.67902 o ancora al numero 3478316332 per chiarimenti e informazioni per potere compilare la domanda di adeguamento della pensione di invalidità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

