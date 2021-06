PESARO L'Amministrazione comunale stanzia 120mila euro per rispondere al «boom di richieste di contributi per il pagamento dei Centri estivi 2021». Così Giuliana Ceccarelli, assessore alla Crescita e alla Gentilezza e Riccardo Pozzi, assessore al Rigore, annunciano l'intervento voluto dal Comune per supportare le «necessità delle famiglie pesaresi». Ai 10mila euro previsti dal bilancio annuale per i contributi alle famiglie per Centri estivi, «andiamo ad aggiungere ulteriori 110mila euro, in questo modo accoglieremo tutte le 313 domande arrivate negli uffici dei Servizi educativi». Un numero superiore di 6 volte a quello del 2020 (furono 49 le richieste) con cui i genitori in difficoltà chiedono il contributo di 400 euro (a figlio, fino a un massimo di 3 contributi a famiglia) per sostenere le rette del servizio. «Il Comune continua a fare la sua parte, ancora una volta, e ancora in tempi utili per le famiglie, nella consapevolezza che la vicinanza ai bambini e il sostegno ai genitori, sono un punto cardine nella visione dell'Amministrazione» spiegano Ceccarelli e Pozzi, soprattutto in questo momento, «in cui c'è l'esigenza del ritorno alla socialità, di vivere la didattica, la formazione e i momenti di svago e apprendimento ludico, in sicurezza, insieme ai coetanei». La graduatoria degli ammessi (tutti) verrà pubblicata oggi. L'erogazione del contributo avverrà previa presentazione della ricevuta del pagamento effettuato.

